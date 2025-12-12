Kota Suicide: 42 साल के व्यक्ति ने किया सुसाइड, इस बात से था परेशान

मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका
42 Year Man Committed Suicide: कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के प्रेम नगर सैकंड में कर्ज से परेशान एक व्यक्ति ने बुधवार शाम अपने घर पर विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। परिजन उसे अचेत अवस्था में तुरंत मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया, लेकिन गुरुवार सुबह करीब 4 बजे उसने दम तोड़ दिया।
मृतक की पहचान 42 वर्षीय सीताराम पांचाल के रूप में हुई है। भांजे बृजमोहन पांचाल ने बताया कि वह लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। उन पर लगभग 30 से 35 लाख रुपए का कर्ज था।
कोरोना काल में उन्होंने एक परिचित व्यक्ति को लाखों रुपए उधार दिए थे, जिसकी बाद में मौत हो गई। इसके कारण वह पैसा वापस नहीं मिल पाया और आर्थिक तंगी बढ़ती चली गई।
कर्जदार लगातार घर आकर पैसों की मांग और झगड़ा करने लगे, जिससे सीताराम मानसिक तनाव में रहने लगे। इसी दबाव में उन्होंने बुधवार शाम को विषाक्त पदार्थ खा लिया।
सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है।
परिजनों के अनुसार, सीताराम फर्नीचर का काम करते थे और घरों में फर्नीचर लगाने के ठेके लेते थे। इसके साथ ही उन्होंने एक समिति भी चला रखी थी, जिसमें लोग हर महीने दो से तीन हजार रुपए जमा करते थे। समय के साथ जमा हुई बड़ी रकम उन्होंने अपने काम में लगा दी।
जैसे-जैसे राशि लौटाने का दबाव बढ़ता गया, तनाव भी बढ़ता गया। CI जितेन्द्र सिंह ने बताया कि परिजनों ने रिपोर्ट में कर्जदारों द्वारा परेशान किए जाने की बात कही है, हालांकि सूदखोरों या भारी ब्याज वाले किसी दबाव का उल्लेख नहीं किया गया। मामले की जांच जारी है।
