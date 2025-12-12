Kota Suicide: 42 साल के व्यक्ति ने किया सुसाइड, इस बात से था परेशान

42 Year Man Committed Suicide: कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के प्रेम नगर सैकंड में कर्ज से परेशान एक व्यक्ति ने बुधवार शाम अपने घर पर विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। परिजन उसे अचेत अवस्था में तुरंत मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया, लेकिन गुरुवार सुबह करीब 4 बजे उसने दम तोड़ दिया।