12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Suicide: 42 साल के व्यक्ति ने किया सुसाइड, इस बात से था परेशान

Rajasthan Suicide Case: कोटा में कर्ज के बढ़ते दबाव और आर्थिक तंगी से परेशान एक 42 साल के व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। व्यक्ति ने लगातार कर्जदारों के दबाव और मानसिक तनाव में ये कदम उठाया।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 12, 2025

Kota Suicide Case

मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका

42 Year Man Committed Suicide: कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के प्रेम नगर सैकंड में कर्ज से परेशान एक व्यक्ति ने बुधवार शाम अपने घर पर विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। परिजन उसे अचेत अवस्था में तुरंत मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया, लेकिन गुरुवार सुबह करीब 4 बजे उसने दम तोड़ दिया।

30 से 35 लाख रुपए का था कर्ज

मृतक की पहचान 42 वर्षीय सीताराम पांचाल के रूप में हुई है। भांजे बृजमोहन पांचाल ने बताया कि वह लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। उन पर लगभग 30 से 35 लाख रुपए का कर्ज था।

कोरोना काल में उन्होंने एक परिचित व्यक्ति को लाखों रुपए उधार दिए थे, जिसकी बाद में मौत हो गई। इसके कारण वह पैसा वापस नहीं मिल पाया और आर्थिक तंगी बढ़ती चली गई।

घर आकर पैसे मांगते थे कर्जदार

कर्जदार लगातार घर आकर पैसों की मांग और झगड़ा करने लगे, जिससे सीताराम मानसिक तनाव में रहने लगे। इसी दबाव में उन्होंने बुधवार शाम को विषाक्त पदार्थ खा लिया।

सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है।

ऐसे बढ़ा कर्जा

परिजनों के अनुसार, सीताराम फर्नीचर का काम करते थे और घरों में फर्नीचर लगाने के ठेके लेते थे। इसके साथ ही उन्होंने एक समिति भी चला रखी थी, जिसमें लोग हर महीने दो से तीन हजार रुपए जमा करते थे। समय के साथ जमा हुई बड़ी रकम उन्होंने अपने काम में लगा दी।

जैसे-जैसे राशि लौटाने का दबाव बढ़ता गया, तनाव भी बढ़ता गया। CI जितेन्द्र सिंह ने बताया कि परिजनों ने रिपोर्ट में कर्जदारों द्वारा परेशान किए जाने की बात कही है, हालांकि सूदखोरों या भारी ब्याज वाले किसी दबाव का उल्लेख नहीं किया गया। मामले की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: कंडक्टर से ट्रांसजेंडर वकील के एक सवाल से जमकर हुआ बवाल, सीधे थाने पहुंच गई रोडवेज बस, जानें पूरा मामला
जयपुर
Rajasthan Roadways, Rajasthan Roadways Bus, Transgender Lawyer, Transgender Lawyer Ruckus, Dudu News, Rajasthan News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 09:03 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Suicide: 42 साल के व्यक्ति ने किया सुसाइड, इस बात से था परेशान

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mandi Bhav : धान, सोयाबीन व सरसों मंदा

कोटा

बाघिन ‘कनकटी’ की घर वापसी, ट्रंकुलाइज कर एनक्लोजर में छोड़ा

Mukundra Tiger
कोटा

Rajasthan Weather : पश्चिमी विक्षोभ के असर से छाएंगे बादल, शीतलहर से मिलेगी राहत

Kota Weather
कोटा

Mandi Bhav: 4000 कट्टे रही लहसुन की आवक, धान, सरसों और लहसुन के भावों में तेजी, जानें कोटा मंडी प्राइस

Kota-Mandi
कोटा

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूनिया की चुटकी, कहा- कुंवारे को शादी की उम्मीद की तरह कई विधायकों को आस

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.