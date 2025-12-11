Rajasthan: कंडक्टर से ट्रांसजेंडर वकील के एक सवाल से जमकर हुआ बवाल, सीधे थाने पहुंच गई रोडवेज बस, जानें पूरा मामला

इसी दौरान जयपुर से सवार ट्रांसजेंडर वकील को परिचालक ने महिला श्रेणी का टिकट दिया। उन्होंने टिकट लेने से इनकार करते हुए आपत्ति जताई कि उन्हें ट्रांसजेंडर कैटेगरी का टिकट दिया जाए। परिचालक ने बताया कि टिकट मशीन में केवल पुरुष और महिला दो ही विकल्प हैं, ऐसे में वह ट्रांसजेंडर श्रेणी का टिकट जारी नहीं कर सकता। इस पर वह नाराज हो गई और दोनों में बहस बढ़ती चली गई।