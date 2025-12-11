Rajasthan Tourism Policy: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पर्यटन नीति का किया शुभारंभ, प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने पर हुई चर्चा

लॉन्च कार्यक्रम में पर्यटन मंत्रालय संभालने वाली उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी भी उपस्थित थीं। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक विविधता को बढ़ावा देने के साथ-साथ निवेश, नवाचार और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जोर देकर कहा, यह नीति महज एक दस्तावेज नहीं है, यह राजस्थान को वैश्विक पर्यटन शक्ति केंद्र में बदलने का रोडमैप है।