Churu News: प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से सेना के जवान का कटा गला, मरीज को देखकर डॉक्टर के उड़े होश

डॉ. राठौड़ ने बताया कि इमरजेंसी कॉल मिलने के बाद जब वे अस्पताल पहुंचे तो प्रथम दृष्टि में ऐसा लगा कि किसी धारदार हथियार से गले पर वार किया गया है। जांच में पता चला कि घाव करीब 3 सेंटीमीटर गहरा था और आसपास काफी लंबाई तक खरोंच थी, जिनसे स्पष्ट हुआ कि यह चाइनीज मांझे से हुआ कट है। उन्होंने बताया कि मांझा बेहद खतरनाक होता है, यदि घाव थोड़ा और गहरा होता, तो मरीज की जान भी जा सकती थी। श्रवण कुमार भारतीय सेना में कार्यरत हैं और छुट्टियों में घर आए हुए थे।