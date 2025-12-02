Kota: ‘पतंग में मुनाफा नहीं…असली कमाई मांझे में’, बाजार में बेखौफ बिकना शुरू हुआ जानलेवा चाइनीज मांझा, ये बोले दुकानदार

चाइनीज मांझा बेचते दुकानदारों का फोटो: पत्रिका भरत पांचाल
Chinese Manjha: प्रतिबंध के बावजूद शहर में चाइनीज मांझे की अवैध बिक्री फिर तेजी पकड़ रही है। प्रशासन की सख्ती और वर्षों पुराने प्रतिबंध को दरकिनार करते हुए यह जानलेवा मांझा अब भी खुलेआम बाजारों में बेचा जा रहा है। पतंगबाजी के सीजन के साथ इसकी मांग बढ़ते ही सप्लायर और दुकानदार इसे नए पैकिंग व अलग-अलग नामों में उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे आम लोग इसे पहचान भी नहीं पाते। सबसे चिंताजनक बात यह है कि न तो दुकानदारों को पुलिस कार्रवाई का डर है और न ही नगर निगम की दबिश की चिंता।
शहर में पहले भी कई लोग इस कांच-लेपित डोर की वजह से गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, बावजूद इसके इसका अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। बाइक सवारों, राहगीरों और पक्षियों के लिए यह डोर बड़ा खतरा बनी हुई है। पत्रिका टीम ने शहर की प्रमुख पतंग दुकानों पर पहुंचकर स्टिंग ऑपरेशन किया, तो हालात चौंकाने वाले मिले। कहीं दुकानदार ऑर्डर पर आधे घंटे में मांझा मंगवाने को तैयार मिले, तो कहीं बिना झिझक टीम को रोल थमा दिए गए।
पत्रिका टीम जब नयापुरा सब्जी मंडी पहुंची, तो एक पतंग विक्रेता ने पहले चाइनीज मांझा देने से साफ मना कर दिया, लेकिन जैसे ही टीम आगे बढ़ने लगी, उसने तुरंत कहा कि ऑर्डर पर आधे घंटे में रोल मिल जाएगा। दुकानदार ने न सिर्फ मांझे के सेम्पल दिखाए, बल्कि यह भी बताया कि शहर में थोक में यह कहां-कहां उपलब्ध है।
प्रेम नगर सैकंड में एक दुकानदार ने टीम के पूछते ही कहा कितना चाहिए उसने बताया कि उसके पास चार से पांच वैरायटी का चाइनीज मांझा उपलब्ध है। दुकानदार ने रोल दिखाते हुए उनके अलग-अलग दाम बताए और यहां तक कहा कि अगर पूरा रोल नहीं चाहिए, तो छोटी चरखी में भरकर भी दे देगा।
मुक्ति मार्ग स्थित दुकान पर पहले सादा मांझा दिखाया गया, लेकिन बातचीत बढ़ते ही दुकानदार बोला अब बच्चों की पहली पसंद चाइनीज मांझा है। इसके बाद उसने अंदर रखे रोल भी दिखाए और उनकी खूबियां गिनाईं। उसका कहना था कि पतंग में अब ज्यादा मुनाफा नहीं रहा, असली कमाई तो मांझे में ही है।
अगर शहर में चाइनीज मांझा बिकने लग गया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जब्त मांझे को वही पर जलाया जाएगा।
राकेश व्यास मुख्य अग़्निशमन अधिकारी कोटा
नोट- इन सभी जगहों के वीडियों पत्रिका के पास में उपलब़्ध है।
शहर में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा फिर खतरा बनता जा रहा है। ताजा मामला गुमानपुरा थाना क्षेत्र के छावनी फ्लाईओवर का है, जहां सोमवार को बाइक सवार दंपती एक गंभीर हादसे का शिकार होते-होते बच गए। विज्ञान नगर निवासी इरशाद पत्नी के साथ बाइक से आकाशवाणी की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे छावनी फ्लाईओवर पर पहुंचे, अचानक हवा में उड़ती पतंग की चाइनीज डोर उनकी गर्दन में तेज़ी से लिपट गई।
इरशाद के अनुसार, डोर इतनी तेज थी कि उन्होंने तुरंत इसे हटाने की कोशिश की,लेकिन मांझा टूटने के बजाय गर्दन में गहरा कट लगा गया। दर्द और घबराहट के बीच उन्होंने तुरंत बाइक रोकी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि डोर कुछ ही सेकंड में और गहरे घाव कर सकती थी। बाइक रोकते ही उनकी पत्नी ने स्थिति संभाली और दोनों तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इरशाद की गर्दन में चार टांके लगाए।
