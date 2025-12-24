डॉ. गुलाब कोठारी भारतीय ज्ञान परम्परा के संवाहक, वेदों के ज्ञाता और लोकतंत्र की नब्ज पहचानने वाले जौहरी हैं: ओम बिरला

कोटा। जब शब्दों के साधक और लोकतंत्र के रक्षक एक मंच पर जुटे, तो चर्चा का केंद्र भारतीय ज्ञान-परंपरा और पत्रकारिता के मूल्यों का संगम बन गया। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निवास पर हुए 'हाई-टी' कार्यक्रम में पत्रिका समूह के प्रधान सम्पादक डॉ. गुलाब कोठारी के विराट व्यक्तित्व के पहलुओं को सराहा गया। स्पीकर बिरला ने डॉ. कोठारी को एक ऐसा तपस्वी बताया, जो वेदों के गूढ़ ज्ञान से लेकर लोकतंत्र की जमीनी नब्ज तक, हर विषय को अपनी लेखनी से जीवंत कर देते हैं।