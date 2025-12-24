डॉ. गुलाब कोठारी भारतीय ज्ञान परम्परा के संवाहक, वेदों के ज्ञाता और लोकतंत्र की नब्ज पहचानने वाले जौहरी हैं: ओम बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आवास पर डॉ. गुलाब कोठारी के पत्रकारिता और सामाजिक चिंतन पर चर्चा
कोटा। जब शब्दों के साधक और लोकतंत्र के रक्षक एक मंच पर जुटे, तो चर्चा का केंद्र भारतीय ज्ञान-परंपरा और पत्रकारिता के मूल्यों का संगम बन गया। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निवास पर हुए 'हाई-टी' कार्यक्रम में पत्रिका समूह के प्रधान सम्पादक डॉ. गुलाब कोठारी के विराट व्यक्तित्व के पहलुओं को सराहा गया। स्पीकर बिरला ने डॉ. कोठारी को एक ऐसा तपस्वी बताया, जो वेदों के गूढ़ ज्ञान से लेकर लोकतंत्र की जमीनी नब्ज तक, हर विषय को अपनी लेखनी से जीवंत कर देते हैं।
स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि डॉ. कोठारी केवल एक प्रखर लेखक ही नहीं, बल्कि वेद, उपनिषद और वेद-विज्ञान के गहन अध्येता भी हैं, जिन्होंने भारतीय ज्ञान-परंपरा को सरल, व्यावहारिक और समकालीन संदर्भों में आमजन तक पहुंचाया है।
उन्होंने डॉ. कोठारी की पुस्तकों का उल्लेख करते हुए कहा कि हाल ही प्रकाशित कृति ‘स्त्री देह से आगे’ स्त्री विमर्श को शारीरिक सीमाओं से परे ले जाकर चेतना, संस्कार और सामाजिक दृष्टिकोण के स्तर पर स्थापित करती है। यह पुस्तक स्त्री को केवल देह नहीं, बल्कि सृजन, संवेदना और शक्ति के रूप में देखने का आग्रह करती है, जो समकालीन समाज को नई दिशा देती है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोठारी को उनके लेखन, विचारशील पत्रकारिता और सामाजिक चिंतन के लिए अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। चुनावी राजनीति पर उनके विश्लेषण को विशेष रूप से उल्लेखनीय बताते हुए कहा कि डॉ. कोठारी देश के किसी भी प्रदेश में चुनाव होने पर ‘जन-गण मन यात्रा’ के रूप में स्वयं उस क्षेत्र का भ्रमण करते हैं।
वे आम मतदाताओं, जनप्रतिनिधियों और समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद कर जमीनी यथार्थ को समझते हैं और उसी आधार पर चुनावी परिदृश्य का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका लेखन केवल राजनीतिक घटनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जनभावना, सामाजिक चुनौतियों और लोकतांत्रिक चेतना को गहराई से प्रतिबिंबित करता है। उनका लेखन पत्रकारिता को सूचना से आगे बढ़ाकर विचार और दिशा देने का माध्यम बनाता है।
इस अवसर पर महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा और कल्पना देवी, पूर्व सांसद नारायण लाल पंचारिया, स्पीकर बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता, जिला कलक्टर पीयूष समारिया, एसपी सिटी तेजस्विनी गौतम, ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर सहित शहर के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।
