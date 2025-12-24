24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

डॉ. गुलाब कोठारी भारतीय ज्ञान परम्परा के संवाहक, वेदों के ज्ञाता और लोकतंत्र की नब्ज पहचानने वाले जौहरी हैं: ओम बिरला

कोटा। जब शब्दों के साधक और लोकतंत्र के रक्षक एक मंच पर जुटे, तो चर्चा का केंद्र भारतीय ज्ञान-परंपरा और पत्रकारिता के मूल्यों का संगम बन गया। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निवास पर हुए 'हाई-टी' कार्यक्रम में पत्रिका समूह के प्रधान सम्पादक डॉ. गुलाब कोठारी के विराट व्यक्तित्व के पहलुओं को सराहा गया।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Anand Prakash Yadav

Dec 24, 2025

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आवास पर डॉ. गुलाब कोठारी के पत्रकारिता और सामाजिक चिंतन पर चर्चा

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आवास पर डॉ. गुलाब कोठारी के पत्रकारिता और सामाजिक चिंतन पर चर्चा

कोटा। जब शब्दों के साधक और लोकतंत्र के रक्षक एक मंच पर जुटे, तो चर्चा का केंद्र भारतीय ज्ञान-परंपरा और पत्रकारिता के मूल्यों का संगम बन गया। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निवास पर हुए 'हाई-टी' कार्यक्रम में पत्रिका समूह के प्रधान सम्पादक डॉ. गुलाब कोठारी के विराट व्यक्तित्व के पहलुओं को सराहा गया। स्पीकर बिरला ने डॉ. कोठारी को एक ऐसा तपस्वी बताया, जो वेदों के गूढ़ ज्ञान से लेकर लोकतंत्र की जमीनी नब्ज तक, हर विषय को अपनी लेखनी से जीवंत कर देते हैं।

समकालीन समाज को देती हैं नई दिशा

स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि डॉ. कोठारी केवल एक प्रखर लेखक ही नहीं, बल्कि वेद, उपनिषद और वेद-विज्ञान के गहन अध्येता भी हैं, जिन्होंने भारतीय ज्ञान-परंपरा को सरल, व्यावहारिक और समकालीन संदर्भों में आमजन तक पहुंचाया है।

उन्होंने डॉ. कोठारी की पुस्तकों का उल्लेख करते हुए कहा कि हाल ही प्रकाशित कृति ‘स्त्री देह से आगे’ स्त्री विमर्श को शारीरिक सीमाओं से परे ले जाकर चेतना, संस्कार और सामाजिक दृष्टिकोण के स्तर पर स्थापित करती है। यह पुस्तक स्त्री को केवल देह नहीं, बल्कि सृजन, संवेदना और शक्ति के रूप में देखने का आग्रह करती है, जो समकालीन समाज को नई दिशा देती है।

देशभर में घूमकर टटोलते हैं नब्ज

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोठारी को उनके लेखन, विचारशील पत्रकारिता और सामाजिक चिंतन के लिए अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। चुनावी राजनीति पर उनके विश्लेषण को विशेष रूप से उल्लेखनीय बताते हुए कहा कि डॉ. कोठारी देश के किसी भी प्रदेश में चुनाव होने पर ‘जन-गण मन यात्रा’ के रूप में स्वयं उस क्षेत्र का भ्रमण करते हैं।

वे आम मतदाताओं, जनप्रतिनिधियों और समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद कर जमीनी यथार्थ को समझते हैं और उसी आधार पर चुनावी परिदृश्य का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका लेखन केवल राजनीतिक घटनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जनभावना, सामाजिक चुनौतियों और लोकतांत्रिक चेतना को गहराई से प्रतिबिंबित करता है। उनका लेखन पत्रकारिता को सूचना से आगे बढ़ाकर विचार और दिशा देने का माध्यम बनाता है।

कार्यक्रम में प्रबुद्धजन उपस्थित रहे

इस अवसर पर महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा और कल्पना देवी, पूर्व सांसद नारायण लाल पंचारिया, स्पीकर बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता, जिला कलक्टर पीयूष समारिया, एसपी सिटी तेजस्विनी गौतम, ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर सहित शहर के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

Patrika Key-Note: कोटा में ‘पत्रिका की-नोट’ के तहत ‘लोकतंत्र और मीडिया’ विषय पर मंथन, देखें वीडियो
कोटा
Patrika-Key-note-in-kota

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पत्रिका की-नोट

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 01:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / डॉ. गुलाब कोठारी भारतीय ज्ञान परम्परा के संवाहक, वेदों के ज्ञाता और लोकतंत्र की नब्ज पहचानने वाले जौहरी हैं: ओम बिरला

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सवा रुपए में मजदूर से मंत्री तक का सफर: मदन दिलावर बोले- आपके वोट ने मुझे मंत्री बनाया

madan dilawar news
कोटा

कोटा जिले में अवैध बजरी भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 220 टन सामग्री जब्त, 1.66 लाख का जुर्माना

Kota bajari
कोटा

Kota Police Action: अवैध बजरी मामले में लापरवाही, 2 थानाधिकारियों को किया लाइन हाजिर, दिए ये आदेश

Police-Line-Present
कोटा

Kota: चांदी 2 लाख पार और सोना भी हुआ महंगा, लहसुन की कीमतों में मंदी, जानें सर्राफा मार्केट और मंडी के भाव

Kota-Mandi
कोटा

‘स्त्री : देह से आगे’: नारी समझे शक्ति, संस्कारों के लिए जरूरी जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा- गुलाब कोठारी

Stree Deh Se Aage, Stree Deh Se Aage program, Stree Deh Se Aage program in Kota, Kota news
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.