24 दिसंबर 2025,

बुधवार

कोटा

कोटा जिले में अवैध बजरी भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 220 टन सामग्री जब्त, 1.66 लाख का जुर्माना

विशेष अभियान के तहत खनन विभाग ने श्रीनाथपुरम क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभागीय टीम ने प्राप्त शिकायत की जांच करते हुए सरकारी भूमि पर अवैध रूप से जमा की गई भारी मात्रा में बजरी जब्त की है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Kamal Mishra

Dec 24, 2025

Kota bajari

जब्त की गई सामग्री (फोटो-पत्रिका)

कोटा। प्रदेशभर में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खनन विभाग ने श्रीनाथपुरम क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभागीय टीम ने संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत की जांच करते हुए सरकारी भूमि पर अवैध रूप से जमा की गई भारी मात्रा में बजरी जब्त की है। कार्रवाई के दौरान कुल 220 टन अवैध बजरी का स्टॉक पकड़ा गया, जिस पर मौके पर ही 1 लाख 66 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।

खनन विभाग फर्स्ट ऑफिस के फोरमैन गोविंद प्रसाद शर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई खनिज अभियंता कोटा के निर्देश पर की गई। टीम ने अग्निशमन विभाग कार्यालय के सामने स्थित बालाजी मार्केट क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट और प्लॉट के बीच केडीए की भूमि का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि इस सरकारी जमीन पर नियमों को दरकिनार करते हुए बजरी का अवैध भंडारण किया गया था।

इन लोगों ने किया था अवैध स्टॉक

छानबीन में सामने आया कि यह अवैध स्टॉक महेंद्र आर्य, राजेंद्र आर्य, बृजमोहन प्रजापति और राजेश पारेता द्वारा दो अलग-अलग स्थानों पर जमा किया गया था। दोनों स्थानों पर बजरी के बड़े ढेर पाए गए, जिनका कुल वजन करीब 220 टन आंका गया। विभाग ने नियमानुसार दोनों स्थानों पर अलग-अलग पेनल्टी लगाते हुए कार्रवाई की।

पुलिस और केडीए को दी गई सूचना

मामले की सूचना पुलिस और कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) प्रशासन को भी दी गई है, ताकि आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके। कार्रवाई के दौरान फोरमैन निकिता जैन सहित खनन विभाग का जाप्ता मौके पर मौजूद रहा।

भविष्य में भी कार्रवाई की चेतावनी

खनन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों पर निगरानी लगातार जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाती रहेगी।

खबर शेयर करें:

कोटा जिले में अवैध बजरी भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 220 टन सामग्री जब्त, 1.66 लाख का जुर्माना

