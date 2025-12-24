कोटा जिले में अवैध बजरी भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 220 टन सामग्री जब्त, 1.66 लाख का जुर्माना

कोटा। प्रदेशभर में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खनन विभाग ने श्रीनाथपुरम क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभागीय टीम ने संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत की जांच करते हुए सरकारी भूमि पर अवैध रूप से जमा की गई भारी मात्रा में बजरी जब्त की है। कार्रवाई के दौरान कुल 220 टन अवैध बजरी का स्टॉक पकड़ा गया, जिस पर मौके पर ही 1 लाख 66 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।