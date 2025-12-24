सवा रुपए में मजदूर से मंत्री तक का सफर: मदन दिलावर बोले- आपके वोट ने मुझे मंत्री बनाया

Madan Dilawar: राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर निकाली जा रही सुशासन पखवाड़ा विकास रथ यात्रा के तहत राजस्थान के कोटा जिले के गोयन्दा में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि भाजपा मजदूर, गरीब, श्रमिक के कल्याण की बात सोचती है और उनके कल्याण के लिए कार्य कर रही है।