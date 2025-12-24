सवा रुपए में मजदूर से मंत्री तक का सफर: मदन दिलावर बोले- आपके वोट ने मुझे मंत्री बनाया

Photo- Patrika
Madan Dilawar: राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर निकाली जा रही सुशासन पखवाड़ा विकास रथ यात्रा के तहत राजस्थान के कोटा जिले के गोयन्दा में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि भाजपा मजदूर, गरीब, श्रमिक के कल्याण की बात सोचती है और उनके कल्याण के लिए कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरेगा योजना को और बेहतर बनाकर मजदूरों के लिए अधिक लाभकारी बनाया है। इस योजना को वीबी जीरामजी नाम से जाना जाएगा, मजदूरों को 125 दिन काम मिलेगा।
मजदूरी भी बढ़ाकर 282 रुपए कर दी गई है। कुछ क्षेत्रों में फसल कटाई और खेती के समय 2 महीने नरेगा काम को रोकने का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को खेती में काम करने के लिए मजदूरी भी मिलेगी।
उन्होंने कहा कि मेरे माता-पिता के पास छोटी जमीन थी और खेत में मजदूरी करने जाया करते थे। मैं खुद स्कूल की छुट्टी के समय सवा रुपए रोज में कुआं खोदने का काम करता था। मेरा सौभाग्य है कि आपके वोट ने मुझे मंत्री बनाया।
उन्होंने अरावली पर्वतमाला को लेकर कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जनता को गुमराह किया। अशोक गहलोत ने ब्रज क्षेत्र में 700 खनन पट्टे और 1000 लीज जारी की जिससे अरावली पर्वतमाला को भारी नुकसान हुआ।
मंत्री दिलावर ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा देश में चलाया जा रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से भी कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि फर्जी वोट मतदाता सूची से हटाए जाए।
मंत्री दिलावर ने ग्रामीणों से गुटका नहीं खाने की अपील करते हुए कहा कि इसके कारण कैंसर जैसी बीमारी होने पर इलाज कराने में जमीन तक बिक जाती है। उन्होंने पंडाल में युवाओं और बुजुर्गों को गुटखा नहीं खाने की शपथ दिलाई।
12वें दिन विकास रथ यात्रा में उप जिला प्रमुख कृष्ण गोपाल अहीर, प्रधान कलावती मेघवाल, उप प्रधान स्वाति मीणा, भाजपा देहात जिला महामंत्री भगवान धाकड़, भाजपा नेता नितिन शर्मा, पूर्व उप प्रधान शम्भू सिंह शक्तावत, युवा मोर्चा देहात जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर खटाना, युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पवन दिलावर मौजूद थे।
