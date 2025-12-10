Churu Crime News : नाबालिग छात्रा की हत्या का मामला : लिखित आश्वासन के बाद धरना समाप्त

मंगलवार की सुबह धरने पर बैठे लोगों से एसडीएम, एएसपी, डीएसपी, थानाधिकारी ने शव लेकर अंतिम संस्कार करने व आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर वार्ता की, लेकिन पहले दौर की वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। इस मौके पर धरने पर बैठे लोगों ने संघर्ष समिति का गठन किया। संघर्ष समिति ने परिवार सहित लगभग एक दर्जन व्यक्तियों की समिति का गठन कर आगे की रूपरेखा तय की गई। संघर्ष समिति की दूसरे दौर की वार्ता सीएचसी में समाज के गणमान्य नागरिकों, परिजनों व जनप्रतिनिधियों के बीच पुलिस अधिकारियों से हुई लेकिन वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला।