Churu : 10वीं कक्षा में अध्ययनरत नाबालिग छात्रा का मिला शव, पिता ने जताई हत्या की आशंका

पिता ने दर्ज करवाया मामला

नाबालिग मृतका के पिता ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी की सोमवार की सुबह करीब 5.23 बजे में घर से उठकर ट्यूबवेल चालू करने के लिए घर से रवाना हुआ। उस समय उसकी पुत्री घर पर सो रही थी। जब वह ट्यूबवेल चालू करके करीब 15 मिनट बाद वापस आया तो देखा की वह घर पर नहीं है। तब मैंने पत्नी से बेटी के बारे में पूछा , तब उसने बताया कि वह शौच के लिए गई है। जब वह करीब आधे घंटे तक घर वापस नहीं आई, तब मैंने उसको इधर उधर तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। तब वापस घर गया, मेरे भाई के घर फोन कर पूछा, तब उसने बताया यहां भी नही आई है। तब मैं व पत्नी दोबारा आस पास के खेतों में व पत्थरों की बंद पड़ी खानों में तलाश की तो एक बंद पड़ी खान में एक बड़े पत्थर के पास उसके पैर दिखाई दिए। पास जाकर देखा तो वह जमीन पर पड़ी थी जिसको मैंने हिलाया तो उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। उसके गर्दन व जबड़े पर निशान थे। शौच जाते समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या की है। पुलिस ने मृतका के पिता की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज किया।