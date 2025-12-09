Churu : 10वीं कक्षा में अध्ययनरत नाबालिग छात्रा का मिला शव, पिता ने जताई हत्या की आशंका

chnklj ?kVuk LFky ij tkap djrs ,,lih fnusk dqekjA
चूरू. जिले के एक कस्बे के गांव में खेत रोही में दसवीं कक्षा में अध्ययनरत नाबालिगा छात्रा का उसके घर से एक किलोमीटर दूर बंद पड़ी खदान में शव मिलने से ढाणी में सनसनी फैल गई।
मौके पर एकत्रित हो गए ग्रामीण
घटना का पता चलते ही मौके पर एएसपी, डीएसपी , थानाधिकारी घटना स्थल पहुंचे और मौके का मुआयना किया। घटना स्थल पर पहुंची चूरू की एफएसएल टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने मृतका को शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया । घटना का पता चलते ही घटना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए।
मृत अवस्था में मिली छात्रा
परिजनों ने बताया कि नाबालिग छात्रा सुबह शौच के लिए घर से पास के खेतों में गई थी। जब वह काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश शुरू की। परिजनों की ओर से की जा रही तलाश के दौरान सुनसान पड़ी खदान में छात्रा मृत अवस्था में मिली। नाबालिगा गांव के सरकारी स्कूल में 10 वीं कक्षा की छात्रा थी।
पिता ने दर्ज करवाया मामला
नाबालिग मृतका के पिता ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी की सोमवार की सुबह करीब 5.23 बजे में घर से उठकर ट्यूबवेल चालू करने के लिए घर से रवाना हुआ। उस समय उसकी पुत्री घर पर सो रही थी। जब वह ट्यूबवेल चालू करके करीब 15 मिनट बाद वापस आया तो देखा की वह घर पर नहीं है। तब मैंने पत्नी से बेटी के बारे में पूछा , तब उसने बताया कि वह शौच के लिए गई है। जब वह करीब आधे घंटे तक घर वापस नहीं आई, तब मैंने उसको इधर उधर तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। तब वापस घर गया, मेरे भाई के घर फोन कर पूछा, तब उसने बताया यहां भी नही आई है। तब मैं व पत्नी दोबारा आस पास के खेतों में व पत्थरों की बंद पड़ी खानों में तलाश की तो एक बंद पड़ी खान में एक बड़े पत्थर के पास उसके पैर दिखाई दिए। पास जाकर देखा तो वह जमीन पर पड़ी थी जिसको मैंने हिलाया तो उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। उसके गर्दन व जबड़े पर निशान थे। शौच जाते समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या की है। पुलिस ने मृतका के पिता की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज किया।
मृतका का हुआ पोस्टमार्टम, धरने पर बैठे पिता
राजकीय सीएचसी में मृतका का सोमवार देर शाम मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने परिजनों को शव ले जाने के लिए कहा, तो परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और पिता सहित दो दर्जन से अधिक लोग मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे मृतका के पिता ने कहा कि जब तक पुत्री के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक शव नहीं लेके जाएंगे।
