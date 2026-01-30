सोने-चांदी के जारी हैं तीखे तेवर, आमजन की पकड़ से दूर होते जेवर, चांदी-सोने के निरंतर बढ़ते भावों से सकते में आया बाजार

क्या कहते हैं व्यापारी

चूरू के सर्राफा बाजार (Churu Bullion Market) से जुड़े कुछ व्यापारियों का कहना है कि भाव भले ही बढ़े हों, लेकिन सोने-चांदी का महत्व और आकर्षण भी बढ़ा है। युवा व्यापारियों के अनुसार भावों में स्थिरता नहीं होने के कारण बाजार में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं खुदरा व्यापारियों का कहना है कि भाव ऊंचे जरूर हैं, लेकिन लेवाली-देवाली लगभग ठप पड़ी है। एक बड़े सर्राफा व्यापारी का कहना है कि जब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बनी रहेगी, तब तक पीली और श्वेत धातुओं के भावों में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। भावों में जिस तरह का अप्रत्याशित उछाल आ रहा है, उससे खरीद और बिक्री दोनों प्रभावित हो रही हैं।