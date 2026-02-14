Farmers News: चूरू में बढ़ती गर्मी से गेहूं की फसल पर संकट, कृषि विशेषज्ञों ने दी ये खास सलाह

Churu News: सादुलपुर गत एक सप्ताह से लगभग मौसम में हुए परिवर्तन से सर्दी का असर कम होने और दिन में तेज धूप का प्रभाव बढ़ने लगा है। जहां लोगों को सर्दी से राहत मिली है वहीं मौसम परिवर्तन का सीधा असर रबी की मुख्य फसल गेहूं पर पड़ रहा है। तहसील के सिंचित ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों गेहूं की फसल परवान पर है।