कर्मचारियों का बकाया भुगतान नहीं किया, कोर्ट ने विद्यालय भवन कुर्क करने का दिया आदेश

उल्लेखनीय है कि श्री बालिका विद्यालय के 16 अनुदानित कर्मचारियों को वर्ष 2011 में राज्य सरकार ने सेवा में लिया गया था। कर्मचारियों को जून 2011 से पूर्व दी गई सेवाओं के आधार पर पांचवें व छठे वेतनमान का एरियर, ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश का भुगतान किए जाने के आदेश वर्ष 2016 एवं 2019 में सक्षम अधिकरण पारित किए गए थे। आदेशों का पालन न होने पर कर्मचारियों ने निष्पादन याचिकाएं दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने विद्यालय भवन को कुर्क करने का आदेश जारी किया।