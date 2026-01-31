सादुलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एनएच 52 पर कार से बरामद की 2 करोड़ की 51 किलो चांदी

सादुलपुर. स्थानीय पुलिस ने एनएच 52 पर नाकाबंदी के दौरान एक कार को जब्त कर 51 किलो से अधिक चांदी बरामद की है। साथ ही दो आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस ने बरामद चांदी की अनुमानित कीमत करीब दो करोड़ रुपए आंकी है। इस संबंध में प्रशिक्षु डीएसपी विनोद कुमार नैण ने बताया कि पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चांदी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया है।
पुलिस ने लसेड़ी टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें से 51 किलो 700 ग्राम चांदी बरामद की गई। जब्त की गई चांदी की अनुमानित कीमत करीब दो करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार में सवार दो लोगों से पुलिस ने पूछताछ की तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और घबरा गए। उनके पास चांदी खरीद का कोई बिल या आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले। इस पर पुलिस ने कार में राखी 51 किलो 700 ग्राम चांदी (Silver) को कर सहित जब्त कर लिया।
पंजाब ले जा रहे थे
डीएसपी नैण ने बताया कि डीएसटी टीम को चांदी के अवैध परिवहन की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस को अलर्ट कर संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध गतिविधि के आधार पर एक कार को रोका गया। तलाशी के दौरान कार से भारी मात्रा में चांदी छिपाकर ले जाते हुए पकड़ी गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बरामद चांदी राजस्थान से पंजाब ले जाई जा रही थी। पुलिस ने कार में सवार दो व्यक्तियों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया।
दोनों से चांदी के स्रोत, स्वामित्व और परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेजों को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने चांदी सहित वाहन को जब्त कर लिया है और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के बाद इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क के बारे में भी अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। मामले में पुलिस जांच में जुटी है।
