सादुलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एनएच 52 पर कार से बरामद की 2 करोड़ की 51 किलो चांदी

पंजाब ले जा रहे थे

डीएसपी नैण ने बताया कि डीएसटी टीम को चांदी के अवैध परिवहन की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस को अलर्ट कर संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध गतिविधि के आधार पर एक कार को रोका गया। तलाशी के दौरान कार से भारी मात्रा में चांदी छिपाकर ले जाते हुए पकड़ी गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बरामद चांदी राजस्थान से पंजाब ले जाई जा रही थी। पुलिस ने कार में सवार दो व्यक्तियों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया।