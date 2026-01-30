घने कोहरे से मौसम हुआ सर्द, लुढ़का तापमापी पारा, राजस्थान के इस शहर में कोहरा-बारिश का यलो अलर्ट

कोहरे से रबी की फसल को फायदा

कृषि विभाग के अनुसार कोहरा छाने से रबी की फसल को फायदा मिलेगा। कोहरे से सरसो, चने, जौ और गेंहू आदि की अगेती फसल को लाभ मिलेगा। कृषि अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और मावठ की बारिश हो गई तो रबी की फसल के लिए सोने में सुहागा होगा। इसी क्रम में किसानों का मानना है कि पछेती फसल पर तो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सरसों में फलियां आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन कोहरा और मावठ पछेती फसल के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।