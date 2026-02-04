इस जिले के 21 पुलिस थानों की कार्यप्रणाली की होगी सघन समीक्षा, फरवरी में हर दो दिन में एक थाने का एसपी करेंगे औचक निरीक्षण

चूरू. जिले के सभी 21 पुलिस थानों की कार्यप्रणाली की फरवरी माह में सघन समीक्षा की जाएगी। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव की ओर से हर दो दिन में कम से कम एक पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण का उद्देश्य थानों के कामकाज को बेहतर बनाना और आमजन को अधिक सुविधाजनक पुलिस सेवा उपलब्ध कराना है। मंगलवार को मिली जानकारी के मुताबिक निरीक्षण के दौरान थानों में दर्ज मामलों, लंबित जन शिकायतों, अपराधों की जांच की स्थिति और कानून-व्यवस्था से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही रोजनामचा, रिकॉर्ड संधारण और थाने के दैनिक कार्यों को भी परखा जाएगा।