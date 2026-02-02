Rajasthan: पायल सैनी बनीं राजस्थान महिला कांग्रेस महासचिव, इस वजह से पार्टी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

नवनियुक्त राजस्थान महिला कांग्रेस महासचिव पायल सैनी ने कहा कि पार्टी की ओर मुझ पर जताया गया यह विश्वास मेरे लिए अत्यंत गौरव और सम्मान की बात है। मैं इस महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ करूंगी। साथ ही पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगी।