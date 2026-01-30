मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में इस जिले ने पकड़ी रफ्तार, पंजीयन हुए 33 हजार

चूरू. राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा (BIMA) योजना को लेकर जिले में चलाया जा रहा अभियान गति पकड़ रहा है। योजना के तहत चूरू जिले को 71 हजार 500 पंजीयन का लक्ष्य दिया गया है, जिसके मुकाबले अब तक 33 हजार 847 पशुपालकों का पंजीयन किया जा चुका है। यह आंकड़ा लक्ष्य के लगभग आधे के करीब पहुंच चुका है, जिससे प्रशासन और पशुपालन विभाग को उम्मीद है कि निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।