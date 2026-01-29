सरदारशहर : चार हमलावरों ने होटल मालिक पर किया जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

सरदारशहर. चूरू रोड स्थित एक होटल पर एसयूवी में सवार होकर आए चार हमलावरों ने होटल मालिक राजकुमार भोजक पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया। नकाबपोश हमलावरों ने होटल मालिक पर ताबड़तोड़ लाठियों और सरियों से वार किया जिससे वह घायल हो गए। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। हमलावर कौन थे और किस बात को लेकर मारपीट की गई इस बात की जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है।
वहीं, घटना की सूचना पर राजकीय अस्पताल पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। हेड कांस्टेबल ताराचंद ने बताया कि चूरू (Churu) रोड स्थित एक होटल पर चार नकाबपोश हमलावर एसयूवी में सवार होकर आए और होटल मालिक के साथ मारपीट की। हमलावर कौन थे और किस बात को लेकर मारपीट की गई इस बात की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। घटना में होटल मालिक वार्ड 22 निवासी राजकुमार भोजक पुत्र महावीर भोजक को गंभीर चोट आई हैं।
राजकीय उप जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने घटना में घायल का प्राथमिक उपचार कर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें कुछ नकाबपोश होटल मालिक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मामले कि जांच में जुटी हुई है।
