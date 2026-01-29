सरदारशहर : चार हमलावरों ने होटल मालिक पर किया जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

वहीं, घटना की सूचना पर राजकीय अस्पताल पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। हेड कांस्टेबल ताराचंद ने बताया कि चूरू (Churu) रोड स्थित एक होटल पर चार नकाबपोश हमलावर एसयूवी में सवार होकर आए और होटल मालिक के साथ मारपीट की। हमलावर कौन थे और किस बात को लेकर मारपीट की गई इस बात की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। घटना में होटल मालिक वार्ड 22 निवासी राजकुमार भोजक पुत्र महावीर भोजक को गंभीर चोट आई हैं।