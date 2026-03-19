लोक सांस्कृतिक परंपराओं का अनुष्ठान है चूरू उत्सव, बीच बीच में आया ठहराव, शोभायात्रा के साथ उत्सव का आगाज

दो सत्रों में आयोजन

चूरू महोत्सव 2 सत्रों में आयोजित होगा। प्रातः कालीन सत्र में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे मिस, मिस्टर, मिसेज चूरू प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता होगी। स्पॉट शॉर्ट वीडियो रील, पारंपरिक परिधान, ऊंट सजावट, गायन, कविता पाठ, लोक गीत, मेहंदी, साफा बांधना, वादन, स्पॉट पेटिंग, रसा-कसी, रंगोली तथा चंग-ढप प्रतियोगिता आयोजित होगी। सायंकालीन सत्र में गुरुवार सायं 6.15 बजे से शमा फोक म्यूजिक बैंड जैसलमेर द्वारा राजस्थान लोक संगीत, विश्व प्रसिद्ध ट्रम्पैट प्लेयर आमिर बिहाणी, क्रेजीहॉपर्स व बॉलीवुड सूफी फ्यूजन रॉक बैंड आदि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। इसी क्रम में 20 मार्च को सायं 6.15 बजे से चूरू की स्वर कोकिला कोक स्टूडियो फ्रेम भंवरी देवी व डिवाइन लाइव कन्सर्ट की प्रस्तुतियां होगी तथा 21 मार्च को सायं 06.15 बजे से राजस्थानी लोक गायिका सीमा मिश्रा की ओर से शानदार प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसी के साथ 23 मार्च तक बागला खेल मैदान के सामने स्थित चूरू चौपाटी में एक जिला-एक उत्पाद मेला व राजसखी मेले का भी आयोजन किया जा रहा है।