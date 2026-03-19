Weather : चली तेज हवाओं से मौसम हुआ शीतल, चूरू के लिए यलो अलर्ट जारी, सादुलपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत

आंधी-बारिश से खेतों में खड़ी फसलें हुई खराब, शहरी क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर भरा पानी

सादुलपुर. शहरी में ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार को दोपहर बाद अचानक घटा टॉप बादल छा गए तथा बिन मौसम बारिश होने के कारण शहर में जगह-जगह पानी भर गया जिसके कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में फसल कटाई कर रहे किसानों को भी परेशानी उठानी पड़ी। इसके अलावा गांव भगेला में आकाशीय बिजली गिरने से दो व्यक्ति और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि गांव लुटाना मगनी में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। शाम करीब 4 से 4:45 बजे के बीच चली तेज हवाओं और बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। इस दौरान धूलभरी आंधी इतनी तेज थी कि खेतों में कटाई कर खुले में रखी गई सरसों और चने की फसल उड़कर बिखर गई, वहीं गेहूं की फसल भी आड़ी-तिरछी होकर जमीन पर गिर गई। किसानों ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन अब फसल खराब होने से कर्ज चुकाना और परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है।