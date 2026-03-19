EV Charging Blast: बड़े कारोबारी और गर्भवती बहू समेत जिंदा जले राजस्थान के 8 लोग, इंदौर में कार चार्जिंग के दौरान हुआ था बड़ा हादसा

व्यवसायी मनोज पुगलिया मूल रूप से चूरू जिले के सादुलपुर के निवासी थे और यहां उनका मकान भी है। स्थानीय लोगों के अनुसार उनके परिजन वर्षों पहले बिहार के फुलका चले गए थे। मनोज का जन्म सादुलपुर में हुआ, बाद में उन्होंने इंदौर में व्यापार शुरू किया। उनका एक भाई बड़ौदा और एक बिहार में रहता है। वर्तमान में सादुलपुर आना-जाना बहुत कम हो गया था। वहीं सरदारशहर निवासी विजय सेठिया भी पिछले कई वर्षों से बिहार के किशनगंज में व्यापार कर रहे थे। वे इलाज के सिलसिले में परिवार सहित अपने बहनोई मनोज के पास इंदौर आए हुए थे। इसी दौरान हादसा हो गया।