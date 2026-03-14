Weather : राजस्थान के इस जिले में मार्च में छाया कोहरा, चली हवाएं गहराए बादल, अधिकतम तापमान में आई गिरावट

सांखू फोर्ट में छाए बादल

सांखू फोर्ट. पिछले दो दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शुक्रवार दोपहर बाद आसमान के बादलों को आवाजाही बढ़ने के साथ ही धूप छांव को स्थिति रही। किसानों ने बताया कि इन दिनों में खेतों में किसान चने को कटाई का काम कर रहे है जिन्हें बादलों की आवाजाही से गर्मी से तो राहत मिली है लेकिन वे बारिश में फसलों में नुकसान होने की आशंका व्यक्त करते है। कालाना टिब्बा के किसान बलवान काजला ने बताया कि पिछले दो दिनों से बादल छाए रहे हे साथ ही तेज हवा का दौर से खेतों कटाई की गई। चने को फसल को लेकर चिंता बनी हुई हैं।