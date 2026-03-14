राजस्थान में SOG की बड़ी कार्रवाई, फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर सरकारी शिक्षिका बनी 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार

एसओजी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में चूरू की एकता थालोर पुत्री दिलीप सिंह और बीदासर निवासी बबीता जाखड़ पुत्री हरकराम शामिल हैं। बताया गया कि बबीता जाखड़ का ससुराल सुजानगढ़ में है। जांच में सामने आया है कि दोनों महिलाओं ने खेल के फर्जी प्रमाण पत्र और फर्जी सत्यापन रिपोर्ट के जरिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से नौकरी हासिल की थी।