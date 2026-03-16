Churu : स्कॉर्पियो-पिकअप की टक्कर में एक की मौत, 8 जने हुए घायल, सुजानगढ़-सालासर रोड पर लोढ़सर के पास हुआ सड़क हादसा

सुजानगढ़. सुजानगढ़-सालासर रोड पर लोढ़सर के पास रविवार सुबह करीब सवा 11 बजे स्कॉर्पियो और पिकअप की आमने-सामने भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई तथा आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि आसपास के लोगों को घायलों को गाड़ियों से बाहर निकालना पड़ा। राहगीर छापर के मुकेश खटीक की सूचना पर टीम ‘हारे का सहारा’ के संयोजक श्याम स्वर्णकार, एम्बुलेंस चालक नवरत्न बिजारणिया, सिकंदर, आशीष सोनी, महावीर गोदारा (लोढ़सर), बोदू गोदारा, जग्गू सिंह, मनोज प्रजापत, चंदू आदि लोगों ने घायलों को सुजानगढ़ अस्पताल के आपातकाली वार्ड में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया।