Churu : बैंक से रुपए निकलवाने आए व्यक्ति से ढाई लाख की लूट, बाइक सवार बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर हुए फरार

बैंक से पैसे लेकर जैसे ही वह बाइक के पास आए तो बाइक के टॉयर की हवा निकली हुई थी और बाइक का पलक निकला हुआ था। पीड़ित शिशपाल अपने साथ होने वाली अनहोनी क़ो नहीं समझ पाया और बाइक में हवा डलवाने दादाबाड़ी के पास स्थित साइकिल की दुकान पर बाइक के टायर में जैसे ही हवा भरवाने लगे तभी पहले से घात लगाए बैठे आरोपी ने पलक झपकते ही बाइक से पैसों से भरा थैला उड़ा लिया और बाइक सवार अपने सहयोगी आरोपी के साथ मौके से फरार हो गया।