Churu : सचिन पूनियां के सम्मान में निकली तिरंगा यात्रा में गूंजा भारत माता का जयघोष, लोगों ने वीर के सम्मान में झुकाए शीश

सादुलपुर. तीन बहनों का भाई, माता पिता का इकलौता लाल भारतीय सेना के जवान गागडवास के वीर जवान सचिन पूनियां के सम्मान में निकली तिरंगा यात्रा में जहां भारत माता के जयघोष से गांव गूंज उठा, वहीं ग्रामवासियों ने नम आंखें लेकिन गर्व से उनके सम्मान में शीश झुकाए। गुरुवार को गांव गागड़वास में करीब 10 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा में पूरा गांव देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। “भारत माता की जय” और “अमर शहीद सचिन पूनिया अमर रहें” के गगनभेदी नारों से वातावरण गूंज उठा।
आपदा में 30 लोगों की जान बचाकर खुद हो गए अमर
गांव गागड़वास निवासी किसान प्रदीप कुमार पूनियां के पुत्र सचिन पूनिया अक्टूबर 2024 को भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। वे 14वीं बटालियन राजपूताना राइफल्स में हवलदार पद पर उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में तैनात थे। 5 अगस्त 2025 को हर्षिल क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान उन्होंने बचाव कार्य में जुटकर करीब 30 लोगों की जान बचाई, लेकिन खुद वीरगति को प्राप्त हो गए। लंबे समय तक तलाश के बाद भी पार्थिव देह नहीं मिलने पर सेना ने उन्हें अमर शहीद का दर्जा देते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया।
बहनों की आंखों में गर्व और दर्द साथ-साथ
4 अप्रेल 2004 को जन्मे सचिन तीन बहनों सुनीता, संगीता और प्रियंका के इकलौते भाई थे। हाल ही में 6 जून 2025 को वे 15 दिन की छुट्टी पर घर आए थे और 19 जून को वापस ड्यूटी पर लौट गए थे। उनकी शहादत ने परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा। पिता प्रदीप पूनिया ने भावुक स्वर में कहा “दुख तो बहुत है, पर गर्व है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ।”
फूलों से सजा सैन्य वाहन देख आंखे हुई नम
बीकानेर से पहुंची सेना की टुकड़ी फूलों से सजे वाहन में शहीद की तस्वीर के साथ गांव पहुंची। सूबेदार मेजर वीरसिंह के नेतृत्व में जवानों ने सैन्य सम्मान के साथ पुष्पांजलि अर्पित की और शहीद के परिजनों को उनका बक्सा सौंपा। यह दृश्य इतना भावुक था कि उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं।
तिरंगे के साथ अंतिम सम्मान
गांव में शहीद स्मारक स्थल चिन्हित कर वहीं हुई सभा आयोजित में सेना के जवानों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पुष्पांजलि अर्पित कर अपने वीर सपूत को नमन किया। तिरंगा यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए शहीद के घर पहुंची, जहां सेना अधिकारियों ने उनके पिता को सम्मानपूर्वक तिरंगा सौंपा। श्रद्धांजलि सभा में आसपास के गांवों के साथ हरियाणा से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया सहित कई जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, सेना के अधिकारी और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
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