Churu : सचिन पूनियां के सम्मान में निकली तिरंगा यात्रा में गूंजा भारत माता का जयघोष, लोगों ने वीर के सम्मान में झुकाए शीश

गांव में शहीद स्मारक स्थल चिन्हित कर वहीं हुई सभा आयोजित में सेना के जवानों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पुष्पांजलि अर्पित कर अपने वीर सपूत को नमन किया। तिरंगा यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए शहीद के घर पहुंची, जहां सेना अधिकारियों ने उनके पिता को सम्मानपूर्वक तिरंगा सौंपा। श्रद्धांजलि सभा में आसपास के गांवों के साथ हरियाणा से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया सहित कई जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, सेना के अधिकारी और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।