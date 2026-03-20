20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Churu : सचिन पूनियां के सम्मान में निकली तिरंगा यात्रा में गूंजा भारत माता का जयघोष, लोगों ने वीर के सम्मान में झुकाए शीश

5 अगस्त 2025 को हर्षिल क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान उन्होंने बचाव कार्य में जुटकर करीब 30 लोगों की जान बचाई, लेकिन खुद वीरगति को प्राप्त हो गए।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Mar 20, 2026


सादुलपुर. तीन बहनों का भाई, माता पिता का इकलौता लाल भारतीय सेना के जवान गागडवास के वीर जवान सचिन पूनियां के सम्मान में निकली तिरंगा यात्रा में जहां भारत माता के जयघोष से गांव गूंज उठा, वहीं ग्रामवासियों ने नम आंखें लेकिन गर्व से उनके सम्मान में शीश झुकाए। गुरुवार को गांव गागड़वास में करीब 10 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा में पूरा गांव देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। “भारत माता की जय” और “अमर शहीद सचिन पूनिया अमर रहें” के गगनभेदी नारों से वातावरण गूंज उठा।

आपदा में 30 लोगों की जान बचाकर खुद हो गए अमर

गांव गागड़वास निवासी किसान प्रदीप कुमार पूनियां के पुत्र सचिन पूनिया अक्टूबर 2024 को भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। वे 14वीं बटालियन राजपूताना राइफल्स में हवलदार पद पर उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में तैनात थे। 5 अगस्त 2025 को हर्षिल क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान उन्होंने बचाव कार्य में जुटकर करीब 30 लोगों की जान बचाई, लेकिन खुद वीरगति को प्राप्त हो गए। लंबे समय तक तलाश के बाद भी पार्थिव देह नहीं मिलने पर सेना ने उन्हें अमर शहीद का दर्जा देते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया।

बहनों की आंखों में गर्व और दर्द साथ-साथ

4 अप्रेल 2004 को जन्मे सचिन तीन बहनों सुनीता, संगीता और प्रियंका के इकलौते भाई थे। हाल ही में 6 जून 2025 को वे 15 दिन की छुट्टी पर घर आए थे और 19 जून को वापस ड्यूटी पर लौट गए थे। उनकी शहादत ने परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा। पिता प्रदीप पूनिया ने भावुक स्वर में कहा “दुख तो बहुत है, पर गर्व है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ।”

फूलों से सजा सैन्य वाहन देख आंखे हुई नम

बीकानेर से पहुंची सेना की टुकड़ी फूलों से सजे वाहन में शहीद की तस्वीर के साथ गांव पहुंची। सूबेदार मेजर वीरसिंह के नेतृत्व में जवानों ने सैन्य सम्मान के साथ पुष्पांजलि अर्पित की और शहीद के परिजनों को उनका बक्सा सौंपा। यह दृश्य इतना भावुक था कि उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं।

तिरंगे के साथ अंतिम सम्मान

गांव में शहीद स्मारक स्थल चिन्हित कर वहीं हुई सभा आयोजित में सेना के जवानों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पुष्पांजलि अर्पित कर अपने वीर सपूत को नमन किया। तिरंगा यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए शहीद के घर पहुंची, जहां सेना अधिकारियों ने उनके पिता को सम्मानपूर्वक तिरंगा सौंपा। श्रद्धांजलि सभा में आसपास के गांवों के साथ हरियाणा से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया सहित कई जनप्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, सेना के अधिकारी और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Mar 2026 12:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu : सचिन पूनियां के सम्मान में निकली तिरंगा यात्रा में गूंजा भारत माता का जयघोष, लोगों ने वीर के सम्मान में झुकाए शीश

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather : चूरू में हुई बारिश से मौसम हुआ सर्द, ओरेंज अलर्ट जारी

चूरू

लोक सांस्कृतिक परंपराओं का अनुष्ठान है चूरू उत्सव, बीच बीच में आया ठहराव, शोभायात्रा के साथ उत्सव का आगाज

चूरू

Weather : चली तेज हवाओं से मौसम हुआ शीतल, चूरू के लिए यलो अलर्ट जारी, सादुलपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत

चूरू

EV Charging Blast: बड़े कारोबारी और गर्भवती बहू समेत जिंदा जले राजस्थान के 8 लोग, इंदौर में कार चार्जिंग के दौरान हुआ था बड़ा हादसा

Indore-Fire-Accident
चूरू

Churu : बैंक से रुपए निकलवाने आए व्यक्ति से ढाई लाख की लूट, बाइक सवार बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर हुए फरार

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.