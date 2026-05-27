27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

अमृतम जलम अभियान : नौतपा की तपिश में जल बचाने उतरे ‘जन प्रहरी’, जोहड़ सफाई में बहाया पसीना

जन प्रहरियों ने कहा कि पानी और पर्यावरण संरक्षण के लिए आमजन को जोहड़ों और कुंडों की सफाई जैसे कार्यों से जुड़ना चाहिए, ताकि समाज में जनहित कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ सके।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

May 27, 2026

Patrika Amratam Jalam

सादुलपुर. भीषण गर्मी और नौतपा की तपिश के बीच गांव किशनपुरा में राजस्थान पत्रिका के ‘अमृतम जलम अभियान’ ने जल संरक्षण की नई मिसाल पेश की है। चौथे दिन सोमवार को भी जन प्रहरियों ने गर्मी की परवाह किए बिना जोहड़ की सफाई कर श्रमदान किया। सुबह सात बजे से दस बजे तक ग्रामीण, युवा और स्कूली विद्यार्थियों ने जोहड़ में जमा मिट्टी हटाने और रास्तों को साफ करने का कार्य किया।

जोहड़ से हटाई मिट्टी, काटे विलायती बबूल
पर्यावरण प्रेमी एवं शिक्षक देवदास स्वामी ने बताया कि अभियान के तहत जोहड़ में वर्षों से जमा मिट्टी को बाहर निकाला गया। साथ ही जोहड़ और उसके आसपास खड़े विलायती बबूल तथा झाड़-झंखाड़ हटाकर रास्तों को साफ किया गया। ग्रामीणों ने मोक्ष भूमि तक जाने वाले मार्ग से भी कीकर और कांटेदार बबूल हटाकर रास्ता सुगम बनाया।

“जो मजदूर नहीं कर पाए, वह जनशक्ति ने कर दिखाया”
ग्रामीणों ने कहा कि जो काम वर्षों से नहीं हो पाया, वह राजस्थान पत्रिका (Rajasthan Patrika) की प्रेरणा और गांव की जनभागीदारी से संभव हो रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद युवाओं ने लगातार श्रमदान कर जोहड़ को साफ करने का संकल्प लिया, जिससे अब बड़ी मात्रा में मिट्टी हटाई जा चुकी है।

पशुधन को मिलेगा पानी, गांव में बढ़ी उम्मीद
शिक्षक देवदास स्वामी ने कहा कि पत्रिका अभियान की प्रेरणा से गांव का जोहड़ वर्षों बाद साफ हो रहा है। इससे बरसात का पानी संग्रहित होगा और पशुधन को भी पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। सूर्य की तेज तपिश के बीच भी जन प्रहरियों ने जोहड़ के पायतन की सफाई जारी रखी।

चार दिनों से लगातार जुटे हैं जन प्रहरी
गत चार दिनों से ग्रामीण सुबह-शाम श्रमदान कर अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। मंगलवार को अभियान का समापन होगा। जन प्रहरियों ने कहा कि पानी और पर्यावरण संरक्षण के लिए आमजन को जोहड़ों और कुंडों की सफाई जैसे कार्यों से जुड़ना चाहिए, ताकि समाज में जनहित कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ सके।

ये रहे अभियान के जन प्रहरी
अभियान में दशरथ सिंह, सचिन, जयवीर सिंह, महिपाल सिंह, सागर, राहुल, अमन, दीपक, योगेश, मोहित, अनिल राठौड़, अनिल मीणा, संतदास स्वामी, शहदेव सिंह राठौड़, विजेंद्र राठौड़, विनोद बलौदा, नानू नाई, अंकित मीणा, रोहित नायक, योगेश स्वामी, रोहित कुमार, रिछपाल मीणा सहित एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने भाग लेकर श्रमदान किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 May 2026 12:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / अमृतम जलम अभियान : नौतपा की तपिश में जल बचाने उतरे ‘जन प्रहरी’, जोहड़ सफाई में बहाया पसीना

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तालछापर का नमक उद्योग संकट में, 10000 परिवारों को देता था रोजगार, राजस्थान के 2000 एकड़ में फैली थी इंडस्ट्री

Talchapar Salt Industries
चूरू

Churu Heritage : चूरू का अनोखा इतिहास : ऊंट-घोड़े नहीं, बकरों से खिंचती थी बग्घी

Churu Bakra baggi
चूरू

किसानों को होगा करोड़ों रुपए का फायदा, महिलाओं युवाओं को मिलेगा रोजगार, राजस्थान में चंदन की खेती से होगा नवाचार

Sandalwood innovation
चूरू

Innovation : अब बिना तार और प्लग के खुद-ब-खुद चार्ज हो जाएगी EV, राजस्थान के Gen-Z ने किया कमाल का ‘आविष्कार’!

Churu Taranagar Students Invent Wireless Solar EV Charging System
चूरू

Churu Weather : अंचल में चली हवाएं, आसमान में बादल छाए हल्के से बरसे, न्यूनतम तापमापी पारा उछला

Churu Weather News
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.