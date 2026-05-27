अमृतम जलम अभियान : नौतपा की तपिश में जल बचाने उतरे ‘जन प्रहरी’, जोहड़ सफाई में बहाया पसीना

सादुलपुर. भीषण गर्मी और नौतपा की तपिश के बीच गांव किशनपुरा में राजस्थान पत्रिका के ‘अमृतम जलम अभियान’ ने जल संरक्षण की नई मिसाल पेश की है। चौथे दिन सोमवार को भी जन प्रहरियों ने गर्मी की परवाह किए बिना जोहड़ की सफाई कर श्रमदान किया। सुबह सात बजे से दस बजे तक ग्रामीण, युवा और स्कूली विद्यार्थियों ने जोहड़ में जमा मिट्टी हटाने और रास्तों को साफ करने का कार्य किया।