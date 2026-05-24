Churu Weather : अंचल में चली हवाएं, आसमान में बादल छाए हल्के से बरसे, न्यूनतम तापमापी पारा उछला

सांखू फोर्ट. क्षेत्र में पिछले चार-पांच दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी ने आमजन ही नहीं, पशु-पक्षियों का जीवन भी प्रभावित कर दिया है। शनिवार को भी तेज धूप और लू का असर पूरे दिन बना रहा। सुबह आसमान साफ रहने के बाद दिन चढ़ने के साथ सूरज ने आग उगलनी शुरू कर दी, जिससे सड़कें तपने लगीं और बाहर निकलना मुश्किल हो गया। दुपहिया वाहन चालक सिर ढककर और पानी की बोतल साथ लेकर सफर करते नजर आए। गर्मी के कारण बाजारों और मुख्य सड़कों पर सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम चहल-पहल दिखाई दी। तेज धूप और गर्म हवाओं से बचने के लिए लोग, पशु और पक्षी छांव तथा ठंडी जगहों की तलाश करते नजर आए। हालांकि शाम के समय आसमान में हल्के बादल जरूर छाए, लेकिन गर्म हवाओं और उमस के चलते लोगों को राहत नहीं मिल सकी।