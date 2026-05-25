किसानों को होगा करोड़ों रुपए का फायदा, महिलाओं युवाओं को मिलेगा रोजगार, राजस्थान में चंदन की खेती से होगा नवाचार

चंदन खेती की प्रक्रिया शुरू करने से पहले रिहाई संस्था ने क्षेत्रीय कार्यकारी और समन्वयकों को प्रशिक्षण प्रदान किया। ‘खेत खेजड़ी तौरई अभियान’ के संयोजक एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति ने कहा कि मरुस्थल में चंदन की खेती की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए अधिक सावधानी और वैज्ञानिक पद्धति अपनानी होगी। उन्होंने कहा कि भूमि और पानी की जांच के बाद मरुभूमि में सफेद चंदन के पौधे सफलतापूर्वक लगाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि चंदन के पौधों के साथ दोनों ओर लगभग चार-चार फीट की दूरी पर मदर प्लांट लगाना आवश्यक है। शुरुआती तीन वर्षों तक इन पौधों की विशेष देखभाल करनी होती है।