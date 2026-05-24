रेत को बनाया आवाज, Tal Chhapar का युवा सैंड आर्टिस्ट बिना रंग-तूलिका रच रहा अनूठी दुनिया

पर्यावरणीय से जुड़ी कला

टोनी आर्य की कला सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अपनी कलाकृतियों के जरिए समाज को एक बड़ा संदेश देते हैं। ''तालछापर बर्ड फेस्टिवल'' (Talchhapar Bird Festival) में उनके द्वारा बनाई गई खूबसूरत सैंड आर्ट ने देश-भर से आए फोटोग्राफर्स, वन्यजीव प्रेमियों और प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। टोनी अपनी कला के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीवों और प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा, ''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'' (Beti Bachao Beti Padhao) और ''जलसंरक्षण'' (Water Conservation) जैसे ज्वलंत सामाजिक मुद्दों को अपनी रेत कला के केंद्र में रखते हैं।