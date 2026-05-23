85 ने कराया पंजीयन, फिर भी MSP केंद्र पर नहीं पहुंची सरसों

व्यवस्थाएं पूरी, फिर भी इंतजार में स्टाफ

खरीद केंद्र प्रशासन ने समुचित वरदाना, सीसीटीवी कैमरे (CCTV Camera) और तुलाई कांटे (weighing scale) सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर रखी हैं। चना खरीद कर नागौर के सीडब्ल्यूसी वेयरहाउस (Nagaur CWC Warehouse) भेजा गया है और राहत की बात यह है कि किसानों को भुगतान भी मिल चुका है। इसके बावजूद केंद्र का स्टाफ किसानों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।