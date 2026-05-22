‘पेट्रोल छिड़ककर ‘नौटंकी’ कर रहे रविंद्र सिंह भाटी’, BJP के 7 बार MLA रहे राजेंद्र राठौड़ ने ऐसा क्यों कहा?

पश्चिमी राजस्थान और शेखावाटी की राजनीति में एक बार फिर बयानों के तीखे तीर चलने शुरू हो गए हैं। इस बार आमने-सामने हैं राजपूत समाज और मरुधरा की राजनीति के दो सबसे चर्चित चेहरे- एक तरफ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ और दूसरी तरफ हैं शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी। चूरू जिले के दौरे पर आए राजेंद्र राठौड़ ने मीडिया से रूबरू होते हुए रविंद्र सिंह भाटी के आंदोलन करने के तौर-तरीकों पर सीधे प्रहार किया है। राठौड़ का यह बयान सोशल मीडिया पर आते ही आग की तरह फैल गया, जिसने सुलग रही सियासी चिंगारी को एक बार फिर भड़का दिया है।