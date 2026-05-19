कभी जीवन बचाते थे रेगिस्तान के ये जलखजाने, अब भविष्य की जरूरत बनकर लौट रहे

प्राचीन समय में चुने और पणा से मजबूत कुंड बनाए जाते थे। इन्हें गहरा और चौड़ा बनाया जाता था ताकि अधिक मात्रा में वर्षा जल संग्रहित हो सके। कुंड के निचले हिस्से में छोटे-छोटे सुराख बनाए जाते थे, जिनसे बूंद-बूंद बारिश का पानी छनकर भीतर जमा होता था। ऊपर ढोला बनाकर कुंड को ढका जाता था ताकि सूर्य की किरणें पानी पर न पड़ें और पानी लंबे समय तक सुरक्षित रहे।आज पानी संकट के चलते लोगों की सोच बदल रही है। समाजसेवी भामाशाह श्रीवर्धनमोहतां ने शहर के वार्ड नंबर 36 रामबास, धाणक मोहल्ला और लोको कॉलोनी में पुराने पेयजल कुंडों का जीर्णोद्धार करवाकर उन्हें आमजन को समर्पित किया है। लोग भी पुराने कुंडों की सफाई कर उन्हें पुनः उपयोग में लाने लगे हैं।