Weather : सूरज का ‘फायर मोड’ ऑन, तपिश से तवे सी तपने लगी धरती

चिपचिपाहट भरी गर्मी से हर कोई आहत

सुजानगढ़. क्षेत्र में लू और तीखी गर्मी (scorching heat) का स्थान चिपचिपाहट भरी गर्मी ने ले लिया है। लोगों के पसीने छूट रहे है। सुबह 11 बजे से शाम चार बजे की गर्मी ने आमजन को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालात ऐसे है कि पंखे-कूलर के सामने बैठने के बाद भी पसीने से जल्द राहत नहीं मिल रही है। गत दिनों की तरह रविवार को बादल नहीं दिखे। शाम को हवा चलने से मामूली राहत मिली। स्टेशन रोड़, गांधी चौक, अशोक सर्किल सहित सभी मुख्य बाजारों की सड़कों पर विरानी छाई रही। सामान्य तौर पर रहने वाली ग्राहको की भीड़ आधी भी नहीं दिखी। लू के थपेड़ों के कारण लोगो का घरो से निकलना दुश्वार हो गया। ऐसे में कुल्फी, ठंडे पेय पदार्थ, ज्यूस की दुकानों व हाथ ठेलों पर चहल-पहल रही।