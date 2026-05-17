चूरू में दर्दनाक हादसा; खेत की झोपड़ी में लगी भीषण आग, दो सगी बहनें जिंदा जली

जानकारी के अनुसार रविवार करीब साढ़े तीन बजे खेत में बनी झोपड़ी में चूल्हा जल रहा था। इसी दौरान तेज हवा के कारण चूल्हे से निकली चिंगारी ने झोपड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। उस समय झोपड़ी में 11 वर्षीय मोनिका और 9 वर्षीय डाली सो रही थीं। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य दोपहर चाय पीने के बाद पास स्थित कुएं के खेत में कृषि कार्य करने चले गए थे। उसी दौरान दोनों बच्चियां घर के छप्पर में सो रही थीं। इसी बीच अचानक छप्पर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया।