Govt Yojana: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को लुभा रही राजस्थान सरकार की योजना, समय और धन की हो रही बचत

Rajasthan Government Schemes For Students: राजस्थान सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के उपलब्ध करवाई जा रही शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं उनके लिए वरदान बन रही है। जिसके क्रम में चूरू जिले की बीदासर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तेहनदेसर में स्थापित अटल ज्ञान केन्द्र (पुस्तकालय) ग्रामीण युवाओं की उम्मीदों को नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। पूर्व में तेहनदेसर में उच्च माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज होने के बावजूद विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पुस्तकालय जैसी आधुनिक सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उन्हें शहरों की ओर जाना पड़ता था, जिससे आर्थिक और समय संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।