तुलाई में ‘खेल’ पर राजस्थान के इस जिले में किसान हुए उग्र, नेताओं ने संभाला मोर्चा

धरना स्थल पर पूर्व सांसद रामसिंह कस्वां (Ex MP Ram Singh Kaswan), विधायक न्यांगली (MLA Manoj Nyangli) और पूर्व विधायक डॉ. पूनियां (Ex MLA Krishna Poonia) ने कहा कि किसानों के साथ किया जा रहा अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने किसानों के साथ हो रहे न्याय के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए कहा कि किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। किसानों को न्याय दिलाएंगे। पार्टी के नेताओं ने एक जाजम पर बैठकर के किसान हित के बारे में चर्चा की।