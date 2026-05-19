डॉक्टरों की लापरवाही से युवक की मौत, परिजनों ने लगाए आरोप, अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन

चूरू जिले के राजलदेसर में युवक की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों की ओर से अस्पताल के बाहर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर उचित इलाज और रेफर नहीं करने के कारण युवक की मौत हुई है। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचकर लोगों से समझाइश करने में जुटे हैं, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।