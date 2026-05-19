19 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

डॉक्टरों की लापरवाही से युवक की मौत, परिजनों ने लगाए आरोप, अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन

चूरू जिले के राजलदेसर में युवक की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों की ओर से अस्पताल के बाहर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Manish Chaturvedi

May 19, 2026

PRDARSHAN CHURU

PRDARSHAN CHURU

चूरू जिले के राजलदेसर में युवक की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों की ओर से अस्पताल के बाहर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर उचित इलाज और रेफर नहीं करने के कारण युवक की मौत हुई है। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचकर लोगों से समझाइश करने में जुटे हैं, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।

बाइक हादसे में घायल हुआ था युवक

जानकारी के अनुसार राजलदेसर निवासी रामूराम भाट (33) का 16 मई को बाइक गिरने से एक्सीडेंट हो गया था। हादसे के बाद परिजन उसे इलाज के लिए सीएचसी लेकर पहुंचे। आरोप है कि अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे घर भेज दिया। इसके बाद युवक का घर पर ही इलाज चलता रहा।

दो दिन बाद बिगड़ी तबीयत, फिर पहुंचे अस्पताल

परिजनों का कहना है कि दो दिन बाद रामूराम की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद उसे फिर अस्पताल लाया गया। उस दौरान परिजनों ने डॉक्टरों से युवक को तुरंत हायर सेंटर रेफर करने की मांग की, लेकिन समय पर रेफर नहीं किया गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही और देरी के कारण युवक की हालत लगातार गंभीर होती गई।

बीकानेर पहुंचने से पहले तोड़ा दम

दोपहर बाद युवक को बीकानेर रेफर किया गया, लेकिन जब परिजन गंभीर हालत में उसे बीकानेर लेकर पहुंचे तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। इसके बाद गुस्साए ग्रामीण शव को वापस राजलदेसर अस्पताल लेकर पहुंचे और अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।

मुआवजे और नौकरी की मांग पर अड़े ग्रामीण

ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक धरना जारी रहेगा। मौके पर बीसीएमएचओ डॉ. मनीष तिवाड़ी, थानाधिकारी सुरेंद्र बारूपाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और परिजनों से वार्ता कर मामले को शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

मिलने आई थी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ने दोस्तों के साथ भेजा, उन्होंने कमरे पर ले जाकर किया Rape, बनाया Video
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 May 2026 11:24 am

Hindi News / Rajasthan / Churu / डॉक्टरों की लापरवाही से युवक की मौत, परिजनों ने लगाए आरोप, अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Churu Weather : तपिश का टॉर्चर जारी, उष्ण लहर से मौसम हुआ खतरनाक

heatwave in churu
खास खबर

कभी जीवन बचाते थे रेगिस्तान के ये जलखजाने, अब भविष्य की जरूरत बनकर लौट रहे

water kund
चूरू

Weather : सूरज का ‘फायर मोड’ ऑन, तपिश से तवे सी तपने लगी धरती

Heatwave in Churu
चूरू

तुलाई में ‘खेल’ पर राजस्थान के इस जिले में किसान हुए उग्र, नेताओं ने संभाला मोर्चा

Farmers Protesting
चूरू

Govt Yojana: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को लुभा रही राजस्थान सरकार की योजना, समय और धन की हो रही बचत

Atal Gyaan Kendra
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.