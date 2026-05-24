Innovation : अब बिना तार और प्लग के खुद-ब-खुद चार्ज हो जाएगी EV, राजस्थान के Gen-Z ने किया कमाल का ‘आविष्कार’!

मैन्युअल कनेक्शन की जरूरत हर बार भारी तार निकालना, सॉकेट में प्लग करना और बारिश के दिनों में करंट का खतरा। पूरी तरह से जीरो (0% Manual); पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क करते ही चार्जिंग स्वतः चालू। समय और शारीरिक मेहनत की 100% बचत। महिलाएं और बुजुर्ग भी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे।

बिजली का स्रोत (Power Source) पूरी तरह से कमर्शियल कोयला आधारित बिजली पर निर्भर, जिससे बिजली का भारी बिल आता है। 100% शुद्ध सौर ऊर्जा; सिस्टम के ऊपर लगे सोलर पैनल सूरज की धूप से सीधे पावर जेनरेट करते हैं। बिजली ग्रिड पर दबाव खत्म और उपभोक्ता का गाड़ी चलाने का खर्च बिल्कुल मुफ्त (Zero Running Cost)।

मेंटेनेंस और टूट-फूट बार-बार प्लग लगाने और निकालने से सॉकेट का घिसना और केबल कटने का डर। नो-वियर एंड टियर (No Wear & Tear); कोई भी हिस्सा आपस में भौतिक रूप से नहीं टकराता। लंबे समय तक बिना किसी अतिरिक्त मरम्मत के सालों-साल चलने वाला टिकाऊ और मजबूत सिस्टम।