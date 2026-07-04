Salasar Balaji Temple: सालासर बालाजी मंदिर में मोबाइल और स्मार्ट-वॉच के साथ नहीं मिलेगी एंट्री, आदेश जारी

सुजानगढ़ उपखंड मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए मंदिर परिसर में दोनों उपकरणों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश में बताया गया है कि 'सालासर मंदिर में दर्शनार्थियों द्वारा दर्शन के समय फोटो एवं वीडियो बनाने से प्रतिदिन जाम और भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है। वहीं लोगों द्वारा मंदिर परिसर में मोबाइल से रील आदि बनाने के कारण मंदिर की पवित्रता भंग होती है। साथ ही मंदिर की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह उचित नहीं है।