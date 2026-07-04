4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Salasar Balaji Temple: सालासर बालाजी मंदिर में मोबाइल और स्मार्ट-वॉच के साथ नहीं मिलेगी एंट्री, आदेश जारी

Mobile Ban In Salasar Balaji Mandir: सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन व्यवस्था और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब श्रद्धालु मंदिर परिसर में मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच लेकर एंट्री नहीं कर सकेंगे।
2 min read
Google source verification

चूरू

image

Akshita Deora

Jul 04, 2026

Salasar Balaji Mobile Ban

इनसेट में जारी आदेश और सालसर बालाजी का फाइल फोटो: पत्रिका

Mobile Ban In Salasar Balaji Mandir: सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने अब नए नियम लागू किए हैं। अब मंदिर परिसर में मोबाइल फोन और स्मार्ट-वॉच के साथ एंट्री नहीं मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि इससे मंदिर में बढ़ रही भीड़ कम होगी, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी और मंदिर में बढ़ रही अव्यवस्थाओं पर रोक लगेगी। साथ ही दर्शन व्यवस्था को अधिक सुचारु बनाने और श्रद्धालुओं को बिना किसी बाधा के दर्शन कराने में भी मदद मिलेगी।

सुजानगढ़ उपखंड मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए मंदिर परिसर में दोनों उपकरणों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश में बताया गया है कि 'सालासर मंदिर में दर्शनार्थियों द्वारा दर्शन के समय फोटो एवं वीडियो बनाने से प्रतिदिन जाम और भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है। वहीं लोगों द्वारा मंदिर परिसर में मोबाइल से रील आदि बनाने के कारण मंदिर की पवित्रता भंग होती है। साथ ही मंदिर की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह उचित नहीं है।

पिछले कई दिनों से सालासर मंदिर परिसर में विभिन्न घटनाएं तथा दर्शनार्थियों व अन्य लोगों द्वारा दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे मंदिर परिसर में अव्यवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं। इन अव्यवस्थाओं और घटनाओं पर नियंत्रण के लिए मंदिर परिसर में स्मार्ट वॉच और मोबाइल प्रतिबंधित करना आवश्यक है। अतः मंदिर परिसर की सुरक्षा तथा अव्यवस्थाओं एवं दुर्व्यवहार जैसी घटनाओं पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से सालासर धाम के मंदिर परिसर में तत्काल प्रभाव से स्मार्ट वॉच और मोबाइल फोन का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।'

मंदिर की ये है मान्यता

राजस्थान के चूरू जिले में स्थित सालासर बालाजी मंदिर देश के प्रमुख हनुमान मंदिरों में शामिल है। कहा जाता है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां बालाजी दाढ़ी और मूंछ वाले स्वरूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से प्रार्थना करने, नारियल बांधने और सवामणी का भोग लगाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु देशभर से यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहां की मान्यता विदशों तक फैली है।

दौसा जिला अस्पताल में तैनात 40 वर्षीय डॉक्टर की हार्ट अटैक से मौत, पत्नी भी हैं जयपुर में चिकित्सक

ये भी पढ़ें
Dausa Doctor Himanshu Sharma Death

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Jul 2026 02:00 pm

Published on:

04 Jul 2026 01:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Salasar Balaji Temple: सालासर बालाजी मंदिर में मोबाइल और स्मार्ट-वॉच के साथ नहीं मिलेगी एंट्री, आदेश जारी

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Churu: ‘पानी में नशीला पदार्थ मिलाता है ब्यूटी पार्लर संचालक’, युवतियों ने लगाया आरोप और कर दी पिटाई, वीडियो वायरल

beauty parlor news
चूरू

Churu Crime : “कैंसर मरीज” बनकर मंदिर पहुंचा… फिर रची करोड़ों की मूर्ति चोरी की साजिश!

Theft In Ancient Temple
चूरू

‘मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी’ गाने पर जमकर थिरकीं चूरू की महिला थानाधिकारी, एएसआई को दी अनोखी विदाई

Churu Woman SHO Rachna Bishnoi Dances
चूरू

Churu Accident : मौत बनकर आई एसयूवी, आमने-सामने की टक्कर में दो दोस्तों की मौत

Churu Road Accident
चूरू

Churu News: हार्ट अटैक ने छीना गांव का वीर सपूत, छुट्टी पर आए थे घर, 18 महीने के मासूम बेटे ने दी अंतिम विदाई

Soldier dies in Churu
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.