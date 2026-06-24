Churu News: हार्ट अटैक ने छीना गांव का वीर सपूत, छुट्टी पर आए थे घर, 18 महीने के मासूम बेटे ने दी अंतिम विदाई

चूरू। निकटवर्ती गांव डोकवा का माहौल बुधवार को गमगीन हो गया, जब भारतीय सेना के जवान सत्येंद्र महलां (30) का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अचानक हृदय गति रुकने से जवान की मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। शाम को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई तो हर आंख नम नजर आई। परिजनों के अनुसार सेना में कार्यरत सत्येंद्र महलां 10 जून को छुट्टी लेकर गांव आए थे। बुधवार सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए। हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। जवान की असमय मौत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।