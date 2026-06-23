Churu: महिला ASI बनी ईमानदारी की मिसाल,कोर्ट परिसर में मिली नोटों की गड्डी SP को सौंपी

Ethical Policing: चूरू पुलिस विभाग में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की एक प्रेरक मिसाल सामने आई है। कोर्ट परिसर में ड्यूटी के दौरान महिला एएसआइ सुमन को नोटों की एक गड्डी मिली, लेकिन उन्होंने उसे अपना नहीं समझा बल्कि उसके वास्तविक मालिक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई। उनकी इस ईमानदारी की पूरे पुलिस महकमे में सराहना हो रही है।