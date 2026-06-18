Churu: 12 साल के बच्चे की कुंड में गिरने से हुई मौत के बाद लोगों ने उठाई सुरक्षा की मांग, फूट-फूटकर रोती रही बड़ी बहन

Churu Boy Drowns In Pond: चूरू शहर की उस्मानाबाद कॉलोनी के पास स्थित बीहड़ क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 12 साल के मासूम बालक की कुंड में गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल व अस्पताल में जुट गए। घटना के बाद आज लोगों ने सुरक्षा की मांग का मुद्दा उठा दिया है।