Rajasthan Monsoon Rain Prediction: मानसून के 3 महीनों में अच्छी बारिश के मिले संकेत, चूरू में टिटहरी ने दिए तीन अंडे

चूरू से 16 किलोमीटर दूर चाड़वास गांव में कुवैत प्रवासी भंवरलाल गोदारा के खेत के एक लम्बे गड्डे में भरे पानी के बीच चौड़े पत्थर पर भी टिटहरी ने तीन अंडे दिए है। गोदारा ने बताया कि 5 दिन पहले अंडे देखे। उनके 50 से 100 मीटर दूरी पर आकाश में नर टिटहरी उड़ाने के दौरान द्रुत (तेज) चढ़ाव व पलटने जैसी मानो करतब दिखा रही हो। वह तेज चक्करो, हिचकोलो व लुढ़कन भरी उड़ान करती देखी गई। गोदारा ने बताया कि 19 से 21 दिनो के बीच अंडों से बच्चे निकलकर उड़ने लगते है।