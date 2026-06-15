Churu : ‘टंकी बनी, नल सूने’ : रतनपुरा में जल जीवन मिशन की राह देख रहा हर घर

लिखित में दिया आश्वासन

14 अगस्त को हुई वार्ता में जलदाय विभाग के अधिकारियों सहित उपखण्ड अधिकारी सादुलपुर की ओर से वार्ता में लिखित में शामिल बिंदुओं में कहा गया कि गांव की मुख्य वितरण आंतरिक प्रणाली की पाइपलाइन को सक्षम स्तर पर स्वीकृति के लिए जन स्वा.अभियांत्रिकी विभाग परियोजना के अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पत्रांक अनुसार अधिकारियों के समक्ष मुद्दा प्रस्तुत कर दिया गया है। विभाग राज्य सरकार से स्वीकृति के लिए प्रयास कर रहा है। अधिकारियों ने 60 दिवस में कार्य होना संभावित बताया। बताया गया कि प्रस्ताव अनुमोदित होते ही शीघ्र ही संवेदक के माध्यम से निर्माता फैक्ट्री से निर्माण सुनिश्चित करवाकर पाइप की आपूर्ति करवा दी जाएगी और घरेलू जल संबंध के लिए पाइपलाइन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।