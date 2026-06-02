‘वर्दी का अपमान बर्दाश्त नहीं’, चूरू में सहकारिता मंत्री गौतम दक के खिलाफ रिटायर्ड पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन

वहीं वायरल ऑडियो को लेकर मंत्री गौतम कुमार दक ने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि तकनीक का दुरुपयोग कर ऑडियो को संपादित किया गया है और उस कथित ऑडियो से उनका कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर, इस मामले में थानाधिकारी शैतान सिंह की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि गाली-गलौज के दौरान मंत्री आक्रोशित हो गए तथा पुलिसकर्मियों को अपमानित करने और मारपीट करने के इरादे से आपराधिक बल प्रयोग का प्रयास किया।