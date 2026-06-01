Churu: हवेली में खजाना मिलने का झांसा देकर भरोसा जीता, सोने का झूमर दिखाकर 5,00000 ठगे

आरोपियों ने करीब 500 ग्राम वजनी झूमर को असली सोना बताकर 5 लाख रुपए में बेच दिया। सौदा होने के बाद पवन कुमार ने झूमर की दोबारा जांच करवाई तो सच्चाई सामने आ गई। जांच में पता चला कि झूमर नकली धातु का बना हुआ है और केवल जांच के लिए दिया गया छोटा टुकड़ा ही असली सोने का था। पीड़ित ने ठगी के आरोपियों को शहर में कई स्थानों पर तलाशा लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तब जाकर उसने पुलिस थाने पहुंचकर आपबीती बताई।