तालछापर का नमक उद्योग संकट में, 10000 परिवारों को देता था रोजगार, राजस्थान के 2000 एकड़ में फैली थी इंडस्ट्री

नमक उद्योग से जुड़े लोगों ने बताया कि तालछापर में वर्ष 1960 से नमक उत्पादन शुरू हुआ था। शुरुआत में यह क्षेत्र वन विभाग के अधीन था, लेकिन 1962 में सरकार ने इसे उद्योग क्षेत्र घोषित कर नमक विभाग को सौंप दिया। उस दौर में करीब 2 हजार एकड़ क्षेत्र में 40 इकाइयां संचालित होती थीं और सालाना लगभग 8 लाख टन नमक उत्पादन होता था। कभी इस उद्योग से करीब 10 हजार मजदूरों और उनके परिवारों की रोजी-रोटी चलती थी। मगर वर्ष 2010 में सरकार ने 1300 एकड़ भूमि का पुन: अधिग्रहण कर उसे वन विभाग को सौंप दिया। इसके बाद उद्योग तेजी से सिमटता चला गया। वर्तमान में केवल 1079.68 एकड़ में करीब 25 इकाइयां संचालित हैं और उत्पादन घटकर करीब 3 लाख टन सालाना रह गया है। वहीं मजदूरों की संख्या भी घटकर महज 500 तक रह गई है।