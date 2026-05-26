Churu Heritage : चूरू का अनोखा इतिहास : ऊंट-घोड़े नहीं, बकरों से खिंचती थी बग्घी

किसी शाही सवारी से कम नहीं थी बग्घी

नगर श्री (Churu Nagar Shri) के रामगोपाल बहड़ ने बताया कि चूरू के सामरमल मंत्री परिवार के यहां यह अनोखी बकरा बग्घी (Goat Carriage) हुआ करती थी। जिस दौर में लोग घोड़ों और ऊंटों की सवारी को शाही ठाठ मानते थे, उस समय बकरों से सजाई गई बग्घी शहर में न केवल चर्चा का विषय बनी रहती बल्कि यह भी किसी शाही सवारी से कम नहीं मानी जाती थी। बहड़ बताते है, बकरे के गले में घंटी और गाड़ी में लगे मजीरों की खनक उस समय गूंज उठती थी जब सेठ परिवार के बच्चे सैर करने निकलते थे। बकरा बग्घी (Bakra Baggi) शहर की गलियों और बाजारों से गुजरती थी तो लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकलकर इसे देखने लगते थे। बच्चे इसके पीछे-पीछे दौड़ते थे और बुजुर्ग भी इस अनोखी सवारी को बड़े गौर से निहारा करते थे।